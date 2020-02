Alì Terme (Me): contrasto alla caccia di frodo, tre arresti

Tre persone sono state arrestate ad Alì Terme, nel messinese, dai carabinieri. Le accuse sono di porto abusivo di armi clandestine e munizioni. Altre sette persone sono state denunciate dai carabinieri delle stazioni di Alì Terme, Fiumedinisi e dai colleghi dello squadrone eliportato cacciatori Sicilia.

Le manette sono scattate ai polsi di R.R., 31enne di Alì Terme; P.G., 44enne di Fiumedinisi, entrambi già noti alle forze dell’ordine e del 20enne D.M., originario di Fiumedinisi.

Nel corso dello stesso servizio sono state denunciate sette persone del messinese per attività venatoria fraudolenta.

In particolare, nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto della caccia di frodo, a seguito di una prolungata attività di osservazione e pedinamento, i carabinieri hanno sorpreso un gruppo di dieci uomini impegnati in una battuta di caccia in località Piano Ladro nell’area protetta della riserva naturale orientata di Fiumedinisi dove vige il divieto di caccia.

Gli accertamenti condotti dai militari hanno permesso di chiarire che i tre arrestati per la caccia avevano utilizzato un fucile con matricola abrasa e canne mozze, mentre i sette denunciati altrettanti fucili regolarmente detenuti. Le armi sono state poste a sequestro insieme a 100 cartucce per la caccia al cinghiale. Ai soggetti denunciati in via cautelare sono stati ritirati altri 20 fucili legalmente detenuti nelle loro case. I due arrestati R.R. e P.G. sono stati rinchiusi nel carcere di Messina Gazzi, mentre D.M. è stato condotto ai domiciliari.

Questa mattina è stato convalidato l’arresto e il giudice ha disposto nei confronti di R.R. il carcere, per P.G. gli arresti domiciliari e per il 20enne D.M. l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.