Giarre (Ct): nel magazzino fabbricava armi e munizioni, arrestato

Nel magazzino in suo possesso a Giarre, nel catanese, il 59enne Alfio Russo, arrestato oggi dai carabinieri, fabbricava armi e munizioni.

I militari, presentatisi all’abitazione dell’uomo in via Filippo Meda, lo avevano informato circa il motivo della loro presenza ma lo hanno invitato a fornirgli spontaneamente quanto ricercato. L’uomo ha consegnato ai carabinieri un fucile giustificandone il possesso come cimelio di famiglia.

In realtà, nascosti in un magazzino di pertinenza, sotto cumuli di materiali vari, sono stati trovati altri due fucili e una grande quantità di munizioni da caccia.

In particolare sono stati trovati e sequestrati: 3 fucili di cui due doppiette, una canna per fucile, circa 1.500 cartucce di diverso calibro, 12 kg di polvere da sparo in 19 barattoli, 14 kg di pallini di piombo, inneschi di vario calibro, ogive, bossoli, materiale per il confezionamento e l’innesco di cartucce, un trapano elettrico a colonna modificato con 2 tamburi per la chiusura delle cartucce per fucile, un motorino elettrico modificato artigianalmente per la compressione delle cartucce. Per l’uomo si sono aperti i cancelli del carcere di Catania piazza Lanza dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.