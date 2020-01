Barcellona Pozzo di Gotto (Me): una condanna per concorso in tentato omicidio

È ritenuto responsabile di concorso in tentato omicidio il 34enne I.S., arrestato dai carabinieri della stazione messinese di Barcellona Pozzo di Gotto che hanno seguito un ordine di carcerazione per espiazione della pena detentiva in carcere.

L’uomo il 9 febbraio del 2007, in concorso con un’altra persona, si era reso responsabile di un tentato omicidio aggravato in cui rimasero ferite due persone.

Il provvedimento arriva a seguito delle indagini condotte dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile che a febbraio del 2007 hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti, raccogliendo gravi e concordanti indizi a suo carico. Per lui si sono aperti i cancelli del carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.