Adrano (Ct): un arresto per danneggiamento e guida senza patente

Il pregiudicato di Adrano, Claudio Barbera, 20 anni, è stato arrestato dagli agenti del commissariato del luogo in flagranza di reato per furto aggravato di auto, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e guida senza patente.

L’equipaggio della volante ha intercettato in contrada Dagala una Fiat Panda il cui guidatore, alla vista degli operatori, accelerava repentinamente la marcia, con lo scopo di far perdere le proprie tracce. Gli agenti si sono posti all’inseguimento con i segnali visivi e sonori d’emergenza attivati, ma ciò non ha fatto desistere il conducente dell’auto che ha posto in essere manovre azzardate per assicurarsi la fuga.

Dopo alcune centinaia di metri il conducente dell’auto ne ha perso il controllo andando ad impattare contro un muro di pietra lavica. Sceso dal mezzo l’uomo è fuggito, inseguito a piedi dagli operatori di polizia che, dopo poco e senza mai perderlo di vista, sono riusciti a bloccarlo e con non poche difficoltà, visto che Barbera ha vigorosamente resistito alla cattura.

Sono stati effettuati i controlli sull’auto, il cilindretto di accensione è risultato forzato con una chiave adulterina ancora incastrata dentro. Il proprietario del mezzo, che ancora non si era accorto del furto, è stato immediatamente contattato e ha formalizzato la denuncia vedendosi immediatamente riconsegnare l’automobile.