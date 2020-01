Vittoria (Rg): successo per l’incontro con Tito Boeri

“Sapevamo che la città attendeva impaziente l’arrivo del professore Tito Boeri, ma non immaginavamo tutto questo affetto e tutto questo calore!”. Così Manuelmarco Migliorisi, presidente dell’associazione èVviva commenta il successo dell’appuntamento di ieri pomeriggio al multisala Golden di Vittoria, nel ragusano.

Boeri, economista e accademico, presidente dell’Inps dal dicembre 2014 al febbraio 2019, è stato intervistato dai giornalisti Gianni Molè e Giuseppe La Lota e ha parlato di riforma delle pensioni, spiegando la sua famosa “terza via” per abolire quota 100 e del reddito minimo garantito per chi ha più di 55 anni e non trova un impiego.

Boeri ha spiegato che si potrebbe ridurre la pensione di circa l’1.5% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 anni e almeno 20 anni di contributi, attualmente previsti dalla riforma Fornero che ha innalzato l’età pensionabile e introdotto diverse penalizzazioni sulle pensioni anticipate.

Boeri ha poi lanciato l’idea di ridurre gli oneri contributivi per i giovani come si fece nel 2015 con la decontribuzione. Boeri ha parlato anche di come sia ormai inutile e superata la gestione separata Inps per lavoratori autonomi e dipendenti, le cui pensioni dovrebbero essere gestite con le stesse regole.

Si è soffermato sulla polemica innescata qualche settimana fa da un’intervista rilasciata su La7 e relativa alle differenze tra gli studenti del Nord e quelli del Sud, al divario sulla qualità delle scuole e della formazione tra le due parti del Paese. Con i tanti studenti presenti ha approfondito anche il tema del mercato del lavoro e dell’importanza dei social.

“Non mi aspettavo questo bagno di folla – ha commentato ancora Migliorisi – ed è stato emozionante, un vero momento di gioia. Sono molto soddisfatto anche del livello del dibattito, che è stato molto approfondito e partecipato grazie all’interazione col pubblico. La città reagisce bene, e questo dimostra che c’è voglia di andare avanti, che i vittoriesi vogliono un futuro migliore nonostante tutti i problemi. Ringrazio davvero col cuore tutti coloro che hanno collaborato alla riuscita di questa iniziativa, in primis l’Assostampa, l’ordine dei dottori commercialisti e il dottor Luciano Busacca. Ha ragione Tito Boeri quando afferma che c’è sempre qualcuno pronto a credere in noi, ed è questo che serve per crescere a noi giovani e a tutta la comunità, per lanciare nuove sfide e porci nuovi obiettivi”.