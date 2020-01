Sicilia: eletto il direttivo regionale di MCL

Nel corso del XII congresso regionale MCL che ha avuto come tema “Forti della nostra identità, attraverso il lavoro, costruttori di Speranza, in Italia e in Europa” – Il Sud per l’Italia”, svoltosi lo scorso 25 gennaio a Messina, sono state rinnovate le cariche del Direttivo regionale di MCL, movimento cristiano lavoratori, che rimarranno in carica per i prossimi 4 anni.

Importanti incarichi per i rappresentanti della provincia di Catania, il Consiglio regionale del Movimento Cristiano Lavoratori della Sicilia ha difatti eletto Piergiuseppe De Luca quale Presidente del Consiglio regionale; Paolo Ragusa come componente dell’Esecutivo; Alfio Marchese e Michele Cristaldi nel ruolo di componenti del Consiglio generale.

Fortunato Romano è stato riconfermato presidente del Movimento Cristiano Lavoratori della Sicilia.