Giarre (Ct): droga nascosta in auto e a casa, pusher in manette

Giuseppe La Spina, 40 anni, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia catanese di Giarre per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La scorsa notte i militari, in via Callipoli, hanno importo l’alt alla Mercedes alla cui guida si trovava La Spina. Questi, mostrando un certo nervosismo, ha spinto i carabinieri ad approfondire il controllo che ha permesso di rinvenire e sequestrar 10 grammi di cocaina, 20 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e anche 340 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio posta in essere da La Spina. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.