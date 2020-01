Da Trapani Nino Grammatico arriva al festival di Sanremo

C’è anche il parrucchiere Nino Grammatico fra gli hair stylist del festival di Sanremo 2020. C’è anche la professionalità del team “Al Pacino – official look maker” di Roma, importante service che si occupa di hair style e make up per numerose produzioni Rai.

Nino Grammatico, trapanese, fa parte di questo prestigioso team ed approderà anche quest’anno, dal 4 all’8 febbraio al festival di Sanremo.

Piega, acconciature, trucco devono essere perfetti per la kermesse della canzone italiana. “Selezioniamo i nostri consulenti per Sanremo secondo criteri di professionalità, estro, fantasia, esperienza. Nino ha tutte le caratteristiche per far parte del nostro team, infatti è con noi da parecchi anni”, così dichiara Gianni Sciarrillo, direttore di “Al Pacino.

“Alta qualità dei prodotti, originalità e raffinatezza: questi gli elementi principali. Sarà un tour de force: saremo circa 40 colleghi impegnati su più turni. Curerò l’immagine dei protagonisti del festival e dei programmi correlati alla manifestazione come il prima e il Dopo Festival, La Vita in diretta, Uno Mattina, Sabato Italiano. Solo truccatori e parrucchieri del Team “Al Pacino” sono ammessi a queste produzioni Rai. Nessun altro può accedervi!”, conclude Nino Grammatico.