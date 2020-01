Catania: pregiudicato arrestato per evasione dai domiciliari

È evaso dagli arresti domiciliari Carmelo Ingrasciotta, 48enne, arrestato dagli agenti delle volanti. La sua presenza era stata segnalata alla sala operativa della questura da una telefonata al 112 in cui l’interlocutore ha riferito di una situazione di particolare pericolo.

Intorno alle 02.50 del mattino, infatti, gli agenti sono giunti sul posto indicato dove hanno rintracciato Ingrasciotta che, non accettando la separazione con l’ex convivente che lo aveva già denunciato per il reato di maltrattamenti in famiglia, si era posizionato di fronte all’abitazione della donna minacciandola di morte.

Il pregiudicato è stato bloccato dagli agenti. L’uomo risultava agli arresti domiciliari. Per questo è stato arrestato per evasione e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.