Catania: arrestati due spacciatori

Due spacciatori sono stati arrestati a Catania dagli agenti della polizia di Stato. Le manette sono scattate ai polsi di Stefano Lanzafame,32 anni, pregiudicato e di Alfredo Mantia, 56 anni, anche lui pregiudicato. Entrambi sono ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del reato di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Nell’ambito dell’attività d contrasto allo spaccio di droga nel quartiere San Giovanni Galermo, nel pomeriggio dello scorso 28 gennaio, agenti della sezione antidroga hanno predisposto un mirato servizio di osservazione in via Ustica, storicamente una delle principali “piazze di spaccio” del quartiere popolare .

Nel corso dell’attività gli agenti hanno notato Mantia intento a lanciare dosi di cocaina dal balcone di una palazzina di via Ustica in direzione del Lanzafame che, operando come pusher su strada, una volta ricevute le dosi di cocaina dal complice al balcone, le consegnava a svariati acquirenti, ricevendo in cambio varie somme di denaro. Gli agenti hanno prima fermato Lanzafame, colto subito dopo aver ceduto ad un acquirente l’ennesima dose di cocaina lanciata da Mantia.

Nel frattempo un secondo equipaggio ha fatto irruzione nell’abitazione di Alfredo Mantia che è stato sorpreso nel tentativo di disfarsi della droga che ha cercato di lanciare dal balcone in un contenitore in plastica.

Al termine dell’attività sono state trovate e sequestrate 5 dosi di cocaina e 370 euro in contanti in banconote di vario taglio, oltre a materiale di confezionamento della droga stessa. I due son ostati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.