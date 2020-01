Tortorici (Me): convegno sulla conservazione dei beni culturali

Conservare i beni culturali con metodi non invasivi sarebbe la soluzione migliore per molti centri storici. Fra questi rientra anche Tortorici, centro nebroideo del messinese.

L’ordine degli ingegneri di Messina in collaborazione con l’amministrazione comunale e il centro studi e collegio dei geometri ha organizzato il seminario “Metodologie non invasive finalizzate alla conservazione dei beni culturali”.

Appuntamento per venerdì 31 gennaio dalle 15.00 alle 19.00 nella chiesa della Batia di Tortorici. Dopo la registrazione dei partecipanti e i saluti iniziali del sindaco Emanuele Galati Sardo prenderanno la parola: l’ingegnere Francesco Triolo, presidente dell’ordine degli ingegneri di Messina; l’ingegnere Santi Trovato, presidente del centro studi e formazione dell’ordine degli ingegneri di Messina; il geometra Carmelo Ardito, presidente del collegio dei geometri di Messina; l’ingegnere Salvatore Foti, presidente del Centro di storia patria dei Nebrodi; l’ingegnere Cosimo Sanfilippo, responsabile scientifico del seminario.

Nel pomeriggio i lavori proseguiranno a partire dalle 15.30 con: Sebastiano D’amico, docente di fisica e matematica all’università Msida di Malta che parlerà delle tecnologie non invasive per lo studio, la valorizzazione e il mantenimento dei beni culturali, modelli numerici e simulazioni per valutare la fragilità di manufatti di interesse storico; l’ingegnere Raffaele Persico, ricercatore CNR Ibam di Lecce che relazionerà su “Il ground penetrating radar nell’ingegneria: cenni teorici ed usi pratici”.

Seguiranno un dibattito e le conclusioni. Per la partecipazione al seminario, l’ordine riconoscerà agli ingegneri iscritti agli ordini 3 crediti formativi. Per l’iscrizione al seminario, per l’attribuzione dei relativi crediti e per aver l’attestato è necessario collegarsi al sito www.ordingme.it.