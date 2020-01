Caltanissetta: controlli nel fine settimane, 3 denunce e 17 multe

Tre persone sono state denunciate e sono state elevate 17 multe al codice della strada. Questi i numeri di un’operazione di controllo del territorio della polizia di Stato.

Sono state ben 97 le persone controllate, di cui 27 gravate da precedenti giudiziari e 41 i veicoli. Nel corso dei predetti controlli sono state elevate 17 multe (sei per mancata revisione del mezzo, 3 per guida senza copertura assicurativa, 2 per guida senza patente, 2 per guida senza lenti, 1 per mancato uso delle cinture per minori e altro) e sono stati sequestrati due mezzi.

Dieci le perquisizioni personali eseguite, con esito negativo. Il cane antidroga Ulla della questura di Palermo ha fiutato delle stecche di hashish nascoste negli anfratti delle mura in via Alaimo, sequestrate contro ignoti. In via Piccola Conceria è stato trovato un mezzo rubato, restituito al legittimo proprietario.

Due soggetti gravati da precedenti giudiziari sono stati sorpresi dai poliziotti mentre tagliavano arbusti di piante da una proprietà privata per caricarli su un mezzo; gli stessi sono stati identificati e denunciati per furto aggravato. Un’altra persona è stata denunciata per reiterazione della guida senza patente.

Ad un quarantenne è stata contestata la violazione amministrativa per ubriachezza molesta.