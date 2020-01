Trapani: domani il “requiem per i bambini vittime di tutte le guerre”

“Requiem per i bambini vittime di tutte le guerre”. Appuntamento musicale, nel giorno della memoria, domani, lunedì 27 gennaio a Trapani nell’ambito del “Mifgash – incontro: dialoghi e confronti con l’embraismo”.

Appuntamento con il mezzosoprano Lorena Scarlata e Giorgio Gasbarro al violoncello. I due si esibiranno in musiche del compositore marsalese Antonio Fortunato.

Il concerto è organizzato dagli Amici della musica di Trapani in collaborazione con l’Axis, progetto diocesano per la ricerca, le arti e il dialogo culturale, la diocesi di Trapani, il Goethe institut, l’istituto di cultura italo tedesco Trapani e con il patrocinio dell’Uncei, unione delle comunità ebraiche in Italia.

Il Mifgash è un evento che si sta svolgendo dal 16 gennaio e si concluderà il 30 gennaio nella chiesa di Sant’Alberto in via Garibaldi a Trapani. L’evento, giunto alla sua terza edizione, è organizzato in collaborazione con monsignor Liborio Palmeri, direttore del museo e del centro culturale San Rocco.