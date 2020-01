Messina: si presenta il libro “Mio padre nel lager”

Un bambino in pietra che si copre gli occhi per nascondere le lacrime è la copertina del libro “Mio padre nel lager 1943-1945”. Il volume del professore Antonio Pugliese sarà presentato lunedì 27 gennaio in occasione della giornata della memoria a Messina. Appuntamento al Gabinetto di lettura di via Sacchi a partire dalle 17.30.

A dialogare con l’autore sarà la professoressa Paola Radici Colace. Seguirà poi la proiezione del docufilm tratto dal libro “Un uomo…un viaggio…un ritorno” con il commento dello stesso autore Puglisi e per la regia di Enzo Carone.

Nel volume di Puglisi è narrata la storia del padre dello stesso autore, Giuseppe Pugliese, morto nel 2009 e che aveva preso parte alla campagna in Grecia durante la II guerra mondiale e per due anni fu rinchiuso nei lager tedeschi e nel campo di Luckenwalde dove incontrò e fece amicizia con Costantino Simonov, ufficiale russo e giornalista della “stella rossa” che gli consegnò l’unica copia del suo ultimo lavoro dattiloscritto, “Il campo di sterminio”, insieme all’ordine del giorno sul massacro di Treumbrientzen che si trova nell’appendice del libro.

Quella raccontata nel libro di Puglisi è una memorabile memoria, specchio di un triste periodo della nostra storia, testimonianza delle sofferenze sue e di altri uomini vittime delle atrocità dei “campi maledetti”.

Tante sofferenze che emergono dalle sculture in legno e pietra che proprio Pugliese, il protagonista del libro, ha creato dopo i suo ritorno in Calabria e dopo aver lasciato l’Arma. Alcune di queste sculture, come quella che campeggia in copertina con un bambino che si copre gli occhi per nascondere le lacrime, mostrano i segni della sua sofferenza mai sopita.

Le scene del docufilm, invece, sono state girate a Battriro, paese natale del protagonista la cui storia è stata raccontata dall’Io narrante e che è stato presentato al festival di Tropea. Un documentario richiesto da istituzioni e scuole di Calabria e Sicilia perché non si deve mai dimenticare.