Bronte (Ct): auguri a nonna Lucia per i suoi 107 anni

Grande festa per i 107 anni di nonna Lucia Castiglione di Bronte, nel catanese. La donna ha festeggiato il ragguardevole traguardo in buona salute e con lucidità mentale. E non solo. L’arzilla nonnina ha partecipato attivamente alla festa organizzatale dai nipoti nel residence per gli anziani che la ospita, il San Vincenzo De Paoli di Bronte.

Nonna Lucia qui ha ricevuto gli auguri dialogando con tutti e ha scartato i propri regali senza alcun aiuto. Ha poi recitato una poesia che conosce a memoria da 100 anni perché l’ha imparata ad appena 7 anni e ancora ne ricorda perfettamente i versi e quando in sottofondo ha sentito la melodia di “un mazzolin di fiori” non ha resistito e al microfono ha iniziato a cantare, anche con una buona intonazione.

Nonna Lucia è fra le centenarie più longeve d’Italia, attorniata dall’affetto dei suoi nipoti. Da sempre casalinga, l’arzilla centenaria non ha avuto figli e ha riservato il suo affetto ai figli delle sue tre sorelle e due fratelli che non ha più.

Alla festa di compleanno hanno partecipato il sindaco Graziano Calanna; gli assessori, Chetti Liuzzo e Cristina Castiglione e il consigliere comunale, Angelica Catania. presente anche il sindaco dei ragazzi di Bronte, Noemi Costanzo, appena eletta assieme agli assessori dei ragazzi Alice Corsaro e Giulia Cordaro.