Pedara (Ct): rapinano un anziano in casa, arrestati 2 minorenni

Due minorenni sono state arrestate a Pedara, nel catanese, per aver rapinato un anziano in casa. I carabinieri della stazione di Pedara hanno collocato due minorenni, uno di 15 e uno di 16 anni, in due comunità della provincia etnea.

I fatti risalgono allo scorso novembre quando nella comunità si era diffusa la “psicosi della rapina” per cui i carabinieri avevano predisposto un gran numero di servizi preventivi per evitare ulteriori episodi. In particolare il 13 novembre un anziano di 83 anni, mentre si trovava in casa, aveva ricevuto la visita di due giovani malviventi che, con volto nascosto e armati di una pistola, avevano fatto irruzione nell’auto.

I due, dopo aver scavalcato il cancello e attraverso il cortile interno, gli si erano proprio parati davanti e, chiamandolo per nome, gli avevano puntato la pistola in faccia pretendendo soldi e preziosi. Il poveretto, spaventato, aveva dato loro 20 euro che teneva in tasca, ma i giovinastri, non soddisfatti, si appropriarono anche del suo i-phone del valore di 400 euro e del portafogli contenente ulteriori 15 euro.

I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini che sono partite dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza. Il figlio di un nipote della vittima, messo alle strette, ha confessato il nome del suo complice e d’aver agito perché aveva bisogno di soldi, nonché d’aver utilizzato una pistola giocattolo poi nascosta tra i rifiuti e di aver venduto il cellulare per 0 euro ad un extracomunitario, nei pressi della stazione ferroviaria di Catania.

Il dato emblematico è la naturalezza con cui i due hanno rivelato che l’ideazione del colpo era avvenuta casualmente in quello stesso pomeriggio mentre stavano in piazza. La ricostruzione dei fatti ha permesso il ritrovamento della pistola nel luogo indicato da uno dei due malfattori che si trovano ora ospitati in due diverse strutture per minorenni della provincia.