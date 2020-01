Gravina (Ct): giornata della memoria, le iniziative del comune

Il prossimo 27 gennaio, in occasione della giornata della memoria, anche a Gravina di Catania, l’amministrazione comunale organizza nell’aula consiliare Peppino Impastato un’iniziativa per celebrare il ricordo delle vittime dell’olocausto.

L’evento è stato organizzato dall’assessore all’istruzione e alla cultura Franco Licciardello e promosso dal presidente del consiglio comunale Claudio Nicolosi. “Questa data è stata scelta nel 2005 dall’assemblea generale delle nazioni unite perché è il 27 gennaio 1945 che le truppe dell’armata rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz – ha spiegato il presidente del consiglio comunale Nicolosi – oggi riteniamo di importanza fondamentale mantenere vivo il ricordo di quei tragici avvenimenti soprattutto come insegnamento per le giovani generazioni”.

Gli fa eco l’assessore Licciardello che dice: “ricordare quei drammatici momenti della nostra storia serve come monito affinché simili tragedie non si ripetano”. Durante l’incontro verranno proiettati video sull’argomento e interverranno il professore Elio Marotta, ex preside dell’istituto polivalente di San Giovanni La Punta con la relazione su “La memoria nella formazione dei giovani”; la professoressa Clara Biondi, ex ordinaria di storia medievale presso l’università di Catania con la relazione “Gli Ebrei nella Sicilia tardo-medievale. Dalla prosperità all’espulsione”.

All’iniziativa parteciperanno i componenti del consiglio comunale dei ragazzi e gli istituti scolastici del comune di Gravina: Giovanni Paolo II, Tomasi di Lampedusa, Rodari-Nosengo, Lombardo Radice.