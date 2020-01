San Gregorio (Ct): picchia la compagna a sangue, arrestato

Un pregiudicato di 34 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. I reati sono stati commessi nei confronti della compagna di 49 anni.

I fatti si sono verificati nella notte di martedì quando al centralino del 112 è arrivata una chiamata da parte di un cittadino che, allarmato, avvisava di una violentissima lite in corso in un’abitazione vicina.

Sul posto è stata inviata una pattuglia dei carabinieri che hanno potuto constatare la presenza di arredi danneggiati.

Lui, verosimilmente ubriaco, aveva un comportamento aggressivo nei confronti della donna che presentava un occhio gonfio e cercava di nascondersi il più possibile alla vista del compagno, mostrando ai carabinieri giunti sul posto un fazzoletto intriso di sangue, dando prova inequivocabile delle percosse appena ricevute.

La donna, nonostante la ferma opposizione del compagno, è stata invitata a parlare in disparte e, in un comprensibile sfogo psicologico, rivelava ai carabinieri che il compagno da alcuni mesi le usava violenza con calci e pugni, nonché di non averlo mai denunciato per timore di più gravi rappresaglie.

La donna è stata controllata da personale del 118 e poi trasportata al pronto soccorso del Cannizzaro dove le è stato riscontrato un trauma facciale e costale sinistro con frattura di due costole e una prognosi di 30 giorni.

Questo ennesimo episodio di violenza domestica subìta ha indotto la donna a sporgere denuncia contro il compagno che è stato arrestato e condotto nel carcere di Catania piazza Lanza in attesa delle determinazioni dell’Autorità giudiziaria.