Palermo: incontro forestali, Antonio David “è diventata una barzelletta”

“La riforma del comparto forestale è diventata una barzelletta”. Questo il commento a caldo di Antonio David di ForestaliNews dopo l’incontro di ieri a Palermo. “I lavoratori forestali siciliani – prosegue- dopo trenta o quarant’anni di promesse non mantenute cos’altro potevano aspettarsi? Un’altra promessa del faremo e del quanto prima ci riuniremo”.

Ieri pomeriggio tutti i sindacati del comparto si sono incontrati con il governo regionale per parlare dell’ormai decennale problema legato al lavoro dei forestali siciliani.

“Questa volta – prosegue Antonio David – ci si è messa la questione dell’esercizio provvisorio che ha visto l’assessore Bandiera andare via prima dall’incontro con i sindacati per andare all’Ars, mentre l’assessore Cordaro non si è presentato lasciando alla dottoressa Di Trapani un compito arduo e non risolutivo a sé e al problema in essere”.