Misterbianco (Ct): rimossi rifiuti di amianto in via Currolo

Negli scorsi giorni gli abitanti di San Giovanni Galermo, popoloso quartiere di Catania, si erano rivolti al consigliere del IV municipio di Catania, Giuseppe Zingale, per segnalare la presenza di amianto in via Currolo.

La strada segna il confine tra Catania e la frazione Belsito di Misterbianco. L’amianto è stato rimosso grazie alla ditta Dusty che comunica di aver effettuato l’intervento.

“Pur non ricadendo nel territorio di Catania, ma in quello di Misterbianco – si legge in un comunicato – svolgendo la Dusty il servizio di igiene ambientale in entrambi i comuni, ha attivato un’apposita squadra operante nel cantiere di Misterbianco”.