Gravina (Ct): opere pubbliche, approvato il piano triennale fino al 2022

A Gravina di Catania il consiglio comunale ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche 2020-2022. Ammessi in graduatoria per il finanziamento da parte del ministero i progetti per la messa in sicurezza dei tetti delle scuole.

Nel programma sono stati inseriti tre interventi previsti da un emendamento del sindaco Massimiliano Giammusso. Uno riguarda la riformulazione del progetto di finanza per la realizzazione del nuovo cimitero comunale finalizzata al superamento di alcune difformità urbanistiche che hanno fatto ripartire la fase progettuale. “Abbiamo ottenuto i nuovi pareri – sottolinea il primo cittadino – e stiamo procedendo adesso in conferenza dei servizi. I primi riscontri sono positivi e possiamo dire con moderato ottimismo che questo progetto finalmente possa andare avanti e procedere dunque alla realizzazione del nuovo cimitero comunale.

Abbiamo inserito i progetti del bando “sport e periferie” per cui attendiamo i decreti di finanziamento ottenuti nell’ambito del bando nazionale promosso dalla presidenza del consiglio dei ministri: 500 mila euro destinati alla ristrutturazione del campo sportivo per realizzare il parcheggio annesso e la strada di servizio e alla ristrutturazione del palazzetto dello sport.

“Anche se l’importo riesce a finanziare solo una parte dei costi, da un’analisi preliminare fatta dai nostri uffici, si è prospettata la possibilità di fare fronte all’investimento necessario accedendo alle misure agevolate del credito sportivo che consente finanziamenti a tasso zero per l’impiantistica sportiva – continua il primo cittadino – il terzo intervento previsto riguarda la realizzazione del nuovo muro di contenimento del complesso di sala delle arti, tra le vie Costarelli e l’accesso al parco Borsellino al posto di quello a secco recentemente crollato a causa delle persistenti infiltrazioni di acque meteoriche.

Anche per questo lavoro – ha continuato il sindaco – stiamo verificando la possibilità di attingere a fondi regionali”.

Durante l’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, inoltre, è stato definite lo stato dell’arte delle opere in corso di definizione. “E’ in corso la gara per l’aggiudicazione dei lavori di rifacimento dell’edificio di via Crispi e quella per la realizzazione del centro comunale di raccolta, siamo in attesa del decreto di finanziamento dei cantieri di lavoro che ci consentiranno di sistemare i nostri tre parchi comunali: Borsellino, Fasano e San Paolo, mentre sta per essere ultimata la procedura per ottenere l’agibilità definitiva dell’auditorium comunale.

Al cimitero comunale è in corso la seconda fase di manutenzione straordinaria della cappella comunale mentre a breve partirà la gara per i 100 nuovi loculi da realizzare. Nel piano sono presenti anche il progetto per l’efficientamento della pubblica illuminazione che ha buone possibilità di essere finanziato con fondi Po-Fesr e la messa in sicurezza delle scuole”.

Altro intervento ancora in corso è quello del canale di gronda di San Paolo che, come spiegato anche dal vicesindaco Condorelli, “dovrà essere implementato con una variante per poter verificare da un lato l’effettiva funzionalità del deflusso delle acque meteoriche da San Paolo e dall’altro la possibilità di ampliare il sistema con l’inserimento di ulteriori condotte su via Etnea per aumentare l’efficacia dell’opera”.

Infine, è stato reso noto dal sindaco Giammusso che sono stati inseriti in graduatoria i progetti per la verifica e la messa in sicurezza dei solai per i nove edifici scolastici comunali. “Abbiamo presentato i progetti a fine novembre sui fondi del ministero dell’istruzione e 7 su 9 son ostati finanziati. In questo modo, aggiungendo risorse comunali per i restanti 2, riusciremo ad intervenire definitivamente a mettere in sicurezza i tetti e i solai delle nostre scuole. Desidero ancora una volta – conclude Giammusso – esprimere un ringraziamento all’ottavo servizio che, nonostante la carenza di organico, sopportano un carico di lavoro complesso dal punto di vista tecnico e burocratico”.