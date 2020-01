Catania: rischio incidenti su viale Vittorio Veneto, la paura del comitato Romolo Murri

Il comitato Romolo Murri chiede soluzioni adeguate per evitare il rischio incidenti e il traffico sul viale Vittorio Veneto a Catania. Una zona, questa, al centro delle proteste dei cittadini e non solo per l’installazione della corsia del Brt.

Qualche giorno fa, infatti, si è verificato un incidente che ha visto coinvolto un automobilista ed un centauro, ha provocato disagi e lunghissime code lungo l’intero viale. Fortunatamente l’incidente non ha causato gravi conseguenze alle persone coinvolte. “Il problema – scrive il comitato attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi – va tenuto in grande considerazione visto il torpedone di auto e furgoni che si è formato con conseguente blocco del traffico”.

Sono questi i motivi che spingono il comitato Romolo Murri a chiedere all’amministrazione comunale di prendere opportuni provvedimenti o, in alternativa, “lanciare un appello ai cittadini per rivolgersi direttamente a Sant’Agata che nel corso dei secoli ha dimostrato di essere vicina e di vegliare sul suo popolo.

Per migliorare la mobilità sul viale Vittorio Veneto non si può intervenire solo dopo che ci sarà scappata la tragedia – conclude Parisi – ma occorre un piano preventivo che riguardi tanto i controlli verso gli automobilisti furbi, che per evitare le file effettuano manovre pericolose, quando la sicurezza strutturale della strada. Occorre una precisa logica che le istituzioni competenti devono attivare all’interno del contesto legato alla mobilità del viale Vittorio Veneto”.