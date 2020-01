Catania: controlli contro lo spaccio di droga

Non si fermano all’alt della polizia a Catania. Per questo gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato il pregiudicato Giovanni Grillo, 65 anni.

Personale appartenente alla sezione “contrasto al crimine diffuso”, transitando per via della Concordia, in prossimità della piazza Caduti del mare, ha notato due soggetti di cui uno distintamente riconosciuto per il pregiudicato Giovanni Grillo. Nell’occasione è stata notata la cessione di alcuni involucri al conducente dell’auto da parte di uno dei due il quale, subito dopo, consegnava le banconote appena ricevute da Grillo che le riponeva nella tasca destra dei suoi pantaloni.

Gli operatori hanno bloccato gli acquirenti che sono stati trovati in possesso di tre involucri contenenti rispettivamente cocaina, marijuana ed hashish appena acquistati. Contestualmente gli spacciatori si sono allontanati cercando di far perdere le proprie tracce, accelerando repentinamente in direzione di piazza Caduti del Mare.

Mentre uno dei due riusciva a sfuggire alla cattura, Grillo è stato raggiunto e arrestato in un bar lì vicino. All’uomo è stata trovata addosso una cospicua somma di denaro, ritenuta provento della sua attività illecita.

Una volta giunto negli uffici della squadra mobile, Grillo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e condotto nella sua abitazione ai domiciliari in attesa del processo con rito direttissimo.