Palagonia (Ct): scoperte dai carabinieri due officine fantasma

Due officine fantasma sono state scoperte dai carabinieri a Palagonia, nel catanese, nel corso di un’operazione di controllo agli esercizi commerciali.

È stato riscontrato che erano state disattese le basilari regole da parte di due palagonesi di 46 e 32 anni che esercitavano l’attività di lavorazione professionale del ferro in due locali in via La Marmora e in via Pietro Mascagni, pur non avendo provveduto alla prevista iscrizione delle imprese artigiane alla camera di commercio.

A carico dei due artigiani è stata elevata una sanzione di circa 1.000 euro nonché trasmessa una segnalazione al sindaco per la chiusura dell’attività commerciale abusiva.