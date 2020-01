Bronte (Ct): l’amministrazione controlla i solai delle scuole

L’amministrazione comunale di Bronte, centro in provincia di Catania, sta controllando i solai dei quattro edifici scolastici comunali.

L’amministrazione, guidata dal sindaco Graziano Calanna, ha ottenuto un finanziamento di 28 mila euro appositamente per queste verifiche. Gli edifici interessati sono la scuola media Luigi Castiglione e i tre plessi del secondo circolo didattico Marconi, Mazzini e Sciarotta.

Il finanziamento è stato possibile grazie ad un bando pubblico dal Miur che ha chiesto ai comuni di candidarsi per finanziare i sondaggi ai solai. “E noi non abbiamo perso l’occasione – afferma il sindaco Graziano Calanna – quante volte abbiamo letto sui giornali che in una classe è venuto giù un solaio. Una delle maggiori ragioni di insicurezza nelle scuole italiane è il crollo di intonaci dai soffitti. Pensate che tra settembre 2018 e luglio 2019 Cittadinanzattiva ha registrato un crollo ogni 3 giorni in tutta Italia.

Bisogna quindi prevenire e fare le opportune verifiche – ha aggiunto il primo cittadino di Bronte – per questo abbiamo subito presentato la nostra candidatura che è stata premiata dal Ministero”.

Dal Miur in arrivo 7.000 euro ad ogni istituto. Una somma sufficiente per consentire ai tecnici di effettuare le indagini utilizzando strumentazione all’avanguardia.

“Questa – aggiunge l’assessore alle politiche scolastiche, Chetti Liuzzo – è la dimostrazione dell’attenzione che questa amministrazione ha sempre rivolto verso il mondo della scuola. Tutto quello che potevamo ottenere in termini di finanziamento, lo abbiamo ottenuto”.

“Queste indagini sui solai – spiega il vice sindaco, Gaetano Messina, ingegnere – sono utilissime non solo per permetterci di prevenire il rischio di crolli, ma per individuare la tipologia dei problemi. Così in futuro si potranno programmare interventi mirati senza più sprecare più risorse con interventi di manutenzione generici”. Nei prossimi giorni una equipe di tecnici effettuerà i saggi che forniranno un’analisi sullo stato di salute dei solai e sulle loro criticità.