Tortorici (Me): operazione Nebrodi, sindaco sospeso

La prefettura di Messina ha sospeso il sindaco di Tortorici dallo scorso aprile, Emanuele GAlati Sardo, ai domiciliari dopo l’inchiesta Nebrodi che ha portato all’arresto di 94 persone tra carcere e domiciliari, coinvolti nella cosiddetta mafia dei pascoli.

Il sindaco è coinvolto non per il suo ruolo istituzionale, ma per il suo lavoro professionale nel centro di assistenza agricola in cui lavora insieme al padre agronomo.

Non è solo il centro di assistenza agricola gestito da Emanuele Galati Sardo ad aver avallato una falsa documentazione prodotta nelle richieste di finanziamento e contribuzioni agricole. Tali centri avrebbero avallato falsa documentazione prodotta per le richieste di finanziamento in particolare dell’Ue non controllando l’originalità delle certificazioni o sapendo che non si trattava di situazioni reali.

Con le stesse accuse sono stati sospesi per 12 mesi Arturo Carcione, Giuseppe Carcione, Giuseppe Carcione, Cristoforo Fabio Mancuso, Antonino Angelo Paterniti Barbino, operatori dei CAA Fenapi Messina3, Confagricoltura Messina 001, Confagricoltura Messina 007.

Secondo quanto emerso dalle indagini non è proprio appropriato utilizzare il termine “mafia dei pascoli” in quanto erano sofisticati gli strumenti finanziari che sono stati adoperati dai clan che operavano in particolare nel territorio di Tortorici.