Messina: sbarco migranti, Catalfamo, “occorrono strategie diverse”

“Le strutture sanitarie del messinese sono impreparate, occorrono strategie diverse”. È questa la posizione di Antonio Catalfamo, parlamentare regionale, che commenta lo sbarco di ieri di 118 migranti a bordo della spagnola Open Arms..

“Il governo nazionale – dice Catalfamo – sta nuovamente abbassando la guardia con l’Europa. Si prevedono nuovi sbarchi dopo la crisi libica, ma l’Italia non può essere sempre il paese europeo dell’accoglienza senza una strategia condivisa in sede diplomatica. Il governo ha mostrato tutta la sua inadeguatezza nella gestione degli equilibri interni a Tripoli e adesso pagheremo le conseguenze.

Messina ha già dato in questi anni il massimo in termini di accoglienza – continua il parlamentare regionale – in conseguenza degli sbarchi massicci. Il ministro Salvini era riuscito a fermare gli sbarchi e ad avviare una nuova fase di collaborazione con le forze di sicurezza dei paesi del Nord Africa per arginare il problema. Le nostre strutture sanitarie non hanno abbastanza personale e non possono sovraccaricarsi anche di una emergenza internazionale destinata a riacursi. Sembrerebbe che siano mancate delle direttive sul coordinamento sanitario degli sbarchi. Monitoreremo la vicenda in questi giorni dando come priorità la sicurezza dei cittadini e l’integrità del sistema sanitario cittadino.”