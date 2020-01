Catania: era andata dal parrucchiere, arrestata per evasione

I carabinieri del nucleo operativo di Catania Fontanarossa hanno arrestato in flagranza di reato tre persone: Michelangelo Zito, Agata Giuffrida e Daniele Rossello per evasione dagli arresti domiciliari cui erano sottoposti.

La prima, Angela Giuffrida, 45 anni, con precedenti per rapina, è stata rintracciata dal parrucchiere con i capelli avvolti nella carta stagnola.

Daniele Rossello, 26 anni, pregiudicato per detenzione e spaccio di droga si è dimostrato essere un verso specialista dell’evasione. L’uomo era stato individuato e arrestato mentre passeggiava per le vie di Librino nonostante si trovasse ai domiciliari. Era già stato beccato fuori casa lo scorso 10 gennaio.

Infine, arrestato anche Michelangelo Zito, 64 anni, con precedenti per furto d’auto e ricettazione. A lui è stata notificata un’ordinanza di aggravamento della misura restrittiva emessa dal tribunale di Catania a seguito delle segnalazioni prodotte dagli stessi militari per le sue reiterate evasioni dagli arresti domiciliari.

Il provvedimento ha dovuto aspettare per essere notificato in quanto l’uomo, che vive in un’autorimessa, non c’era. È arrivato poi circa 10 minuti dopo riferendo ai militari d’essere dovuto andare a prelevare l’auto di un cliente per effettuarne il lavaggio. Per lui si sono aperti i cancelli del carcere di Catania piazza Lanza.