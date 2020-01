Capo d’Orlando (Me): torna la notte del liceo classico

Torna come ogni anno anche per il 2020 la notte nazionale del liceo classico, celebrata dal liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando, centro tirrenico del messinese. Si tratta di uno degli eventi più innovativi degli ultimi anni del mondo della scuola, sostenuto dal Miur in partenariato con la Rai e già arrivato alla sua sesta edizione.

Appuntamento venerdì 17 gennaio dalle 18.00 in poi in oltre 430 licei classici di tutta Italia. Saranno aperte le porte ai cittadini e agli studenti che si esibiranno in tutta una serie di performance legate ai loro studi e all’esaltazione del valore formativo della cultura classica.

Al liceo di Capo d’Orlando sono previste rappresentazioni teatrali, esibizioni musicali, letture di testi classici, realizzazione di cortometraggi, degustazioni di piatti antichi, laboratori e approfondimenti sul tema: “Socrate, il più sapiente tra gli uomini”. Per questa edizione la preparazione culturale, la fantasia e la voglia di fare degli studenti e dei docenti orlandini hanno messo in atto una serie di pratiche didattiche volte ad approfondire in maniera innovativa in età magica, il V secolo a.C., un periodo ricco di grandi avvenimenti e affascinanti personaggi storici.

Fra i corridoi dei licei sarà possibile incontrare Socrate, filosofi, scrittori e scienziati dell’antica Grecia, conoscere la cultura e le abitudini degli ateniesi e vivere in diretta eventi importantissimi per la storia del pensiero occidentale.

Un’idea nata dalla mente del professore Rocco Schembra, docente di latino e greco al liceo classico Gulli e Pennisi di Acireale, la notte del liceo classico è più che una festa. È un momento di unità di tutti i licei classici d’Italia che dimostrano la loro vitalità e pongono come protagonisti i loro studenti motivati, ricchi di grandi talenti e non competenze e formazione di eccellenza. Anche il liceo Lucio Piccolo di Capo d’Orlando, diretto dalla preside Margherita Giardina, parteciperà a questo grande movimento culturale.