Noto (Sr): mercoledì arriverà il presidente nazionale della federazione ciclistica

Il sindaco di Noto, nel siracusano, Corrado Bonfanti e la giunta comunale, incontrerà il presidente nazionale della federazione ciclistica Renato Di Cocco e il ct Marco Villa. La conferenza stampa si terrà mercoledì 15 gennaio alle 17.30 nella sala degli specchi di palazzo Ducezio.

Incontro aperto anche alla stampa a cui parteciperanno gli otto azzurri Liam Bertazzo, Davide Boscaro, Carlo Alberto Giordani, Francesco Lamon, Jonathan Milan, Stefano Moro, Davide Plebani e Michele Scartozzini che stanno svolgendo il collegiale tra le salite dell’Etna e il velodromo Paolo Pilone.

Presenti anche il patron del gruppo Cinelli-Columbus e i vertici regionali e provinciali della federazione ciclistica italiana. Sarà l’occasione anche per la consegna di alcune targhe ricordo ad atleti del passato e per la proiezione di un video sulla storia del ciclismo locale.

Dopo il primo allenamento di sabato pomeriggio che ha visto gli azzurri impegnati in esercizi di forza e lanci, la nazionale tornerà ad allenarsi sulla pista del Paolo Pilone proprio mercoledì pomeriggio alle 14.30, prima della conferenza stampa, per poi chiudere il collegiale in Sicilia con un’altra sgambata a Noto in programma venerdì pomeriggio. Tutti e due gli allenamenti sono aperti al pubblico.

Nelle foto per cui si ringrazia Filippo Mazzullo, gli azzurri impegnati sulla pista del velodromo Paolo Pilone.