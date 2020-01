Tortorici (Me): festa di San Sebastiano, oggi la processione dell’alloro

Sono iniziate a Tortorici le celebrazioni in onore del patrono San Sebastiano. Una festa, questa, molto sentita e che ogni anno attrae nel centro nebroideo centinaia di visitatori. Una tradizione che si rinnova anno dopo anno. Dopo la fiaccolata della “bula” di ieri, oggi si è tenuta la processione dell’alloro, detta “u ddauru”. Sono stati i primi appuntamenti in vista del 20 gennaio, giorno in cui la Chiesa tutta ricorda il giovane soldato martire la cui festa è molto sentita in diversi centri della Sicilia come Mistretta o Barcellona Pozzo di Gotto.

La fiaccolata di ieri ricorda il ritrovamento del Santo dopo il primo martirio a cui sopravvisse. Al termine della fiaccolata con la “ddisi”, le inflorescenze dell’ampelodesmo distribuite dalla commissione di San Sebastiano sul sagrato della chiesa madre di Tortorici è stato allestito il grande falò su cui i giovani più ardimentosi hanno spiccato un grande salto. Il salto sul fuoco finale ricorda, invece, antichi riti propiziatori, una sorta di purificazione.

Oggi, domenica, invece, al termine della messa delle 11.00 celebrata nella centrale chiesa di San Nicolò durante la processione con il simulacro di Sant’Antonio Abate alla presenza dei quattro parroci di Tortorici, sono stati benedetti le piantine di alloro che poi sono partite in processione per raggiungere la chiesa madre. La processione detta “’u ddauru” con più di 300 alberi è stata allietata, così come “a bula”, dal suono della fisarmonica, del tamburo, della fisarmonica e delle zampogne e si è conclusa con la benedizione dei singoli alberi nella piazza della chiesa Madre di Tortorici.

Per il terzo anno consecutivo, inoltre, è ritornato il festival della zampogna organizzato dall’associazione “Tortorici victoriosa civitas” in collaborazione con Salvatore Salvà. Questa mattina gli zampognari hanno partecipato alla sfilata dell’alloro, albero che ricorda l’albero a cui era stato legato San Sebastiano durante il martirio. Alle 16.00, poi, gli zampognari riuniti hanno eseguito diversi brani in gruppo e da solisti nella centrale chiesa di San Nicolò.

Il prossimo appuntamento con la festa di San Sebastiano a Tortorici è per il 18 gennaio con la messa detta “a prova”, la “fujitina da vara” e la distribuzione dei panitti di San Sebastiano. (si ringraziano per le fotografie Maria Teresa Anastasi e Matteo Messina).