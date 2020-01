Ragusa: prevenzione alcool e droga, controlli della questura

Agenti della questura di Catania su disposizione del questore Mario Della Cioppa hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, pub e ristoranti.

In contemporanea gli agenti si sono occupati di controllare tutte le licenze necessarie per la gestione degli esercizi pubblici mentre gli agenti della Polstrada si sono occupati delle verifiche tecniche inerenti i controlli con alcool test e drugtest che determina una grande piaga della società spezzando la vita di quanti giovani e meno giovani si mettono alla guida senza i requisiti psicofisici.

Nella scorsa notte, nell’ambito dei servizi mirati, alcol and droga per la prevenzione e il contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, personale della sezione polizia stradale in collaborazione con personale dell’ufficio provinciale e le unità cinofile della questura.

In particolare, nel corso del servizio a Misterbianco, sono stati controllati e sottoposti ad alcol e droga test 15 guidatori di cui uno è stato denunciato perché in stato di alterazione psicofisica ed ebbrezza alcolica. Accertate anche numerose violazioni al codice della strada.