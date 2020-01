Catania: due arresti per evasione

I pregiudicati catanesi Giovanbattista Pace e Santo Messina, entrambi 37 anni, sono stati arrestati dagli agenti della polizia di Stato per evasione dagli arresti domiciliari.

Ieri gli agenti hanno effettuato arresti nel corso del normale servizio di controllo del territorio. In un caso, Pace, notato dagli operatori di polizia alla guida di uno scooter, senza casco, era ai domiciliari anche se autorizzato per uscire e andare al lavoro. E’ stato per trovato alla guida di un ciclomotore e in violazione di svariate norme del codice della strada, nonché ben al di fuori del perimetro stradale connesso con il luogo di lavoro.

L’uomo è stato arrestato e nuovamente sottoposto ai domiciliari su disposizione del pm di turno. Nel secondo caso, nel pomeriggio, è toccato a Messina, trovato nei pressi dell’abitazione del’ex moglie, nonostante un precedente provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare dopo un episodio di violenza. All’arresto per evasione è conseguita nuovamente la sottoposizione alla misura restrittiva degli arresti domiciliari, in attesa di nuove determinazioni dell’autorità giudiziaria.