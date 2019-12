Taormina (Me): concerto di fine anno al teatro antico

La Fondazione Taormina arte saluta il 2020 al teatro antico della perla dello Jonio con un concerto di fine anno in coproduzione con la fondazione The Brass group. Il concerto si svolgerà il 31 dicembre alle 11.30.

Il concerto rientra nel progetto promosso e sostenuto dall’assessorato regionale a turismo, sport e spettacolo e volto alla destagionalizzazione e alla valorizzazione delle eccellenze artistiche.

Sul palco del meraviglioso teatro antico cinque grandi personaggi della musica declinata al femminile, ognuna con una sua personalità esecutiva ed interpretativa: Carmen Avellone, Lucy Garsia, Flora Faja, Anna Bonomolo e Alessandra Mirabella accompagnate dalla maestria di Vito Giordano, arrangiatore direttore musicale e tromba solista, Diego Spitaleri al pianoforte, Fabio Lannino al contrabasso e Basso elettrico, Sebastiano Alioto alla batteria, Giuseppe Preiti alle tastiere, incanteranno il pubblico al teatro antico di Taormina domani 31 dicembre alle 11:30 in una concerto che vuole salutare l’anno vecchio e dare il benvenuto all’anno nuovo.

“Wish you Merry 2020” presenta un repertorio ben bilanciato tra gli immancabili “must” natalizi ed alcune perle dei più grandi musicisti del jazz, con il comune denominatore dello spirito di festa. Nate da un progetto musicale di Fabio Lannino e Vito Giordano per la Fondazione the Brass Group, le protagoniste del gruppo sono cinque grandi personaggi della musica declinata al femminile, ognuna con una sua personalità esecutiva ed interpretativa. Cinque Donne, con una storia artistica lunga e densa di importanti esperienze in ambito jazz, soul, con qualche sconfinamento in ambiti country e pop.

I brani scelti sono arrangiati dal maestro Vito Giordano, la produzione esecutiva è di Fabio Lannino per la fondazione The Brass Group. Quello delle Ladies è un caso davvero raro nel mondo dello spettacolo per il clamoroso successo che ha addirittura preceduto il debutto, avvenuto il 14 dicembre del 2018 al Real Teatro Santa Cecilia. Successo che poi palco e pubblico hanno non solo confermato ma accresciuto al punto che al concerto d’esordio fu necessario aggiungere numerose altre date e adesso, a distanza di un anno, varare una nuova edizione.

Si conclude così il programma Racconti a Natale organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia una serie di eventi alla Casa del Cinema, al Teatro Odeon e al Teatro Antico di Taormina e in due dei più bei teatri di Palermo, il Real Teatro di Santa Cecilia e il Teatro Spasimo che hanno raccontato il Natale attraverso il cinema, il teatro, i suoni e i canti tradizionali.