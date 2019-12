Sant’Agata di Militello (Me): aggredisce la madre, arresto

Maltrattamento verso animali. È questo il reato di cui dovrà rispondere A.F., 50enne di Sant’Agata di Militello, nel messinese, arrestato dai carabinieri della stazione locale e del nucleo operativo e radiomobile della stessa compagnia.

Nel pomeriggio di sabato è giunta una richiesta di intervento alla centrale operativa dei carabinieri perché un uomo, in stato di alterazione psicofisica, aveva aggredito, con ingiurie e percosse, la madre nella sua abitazione procurandole anche lesioni lievi al volto.

Sul luogo sono intervenuti i carabinieri che hanno trovato l’uomo in stato di alterazione psicofisica che aveva aggredito, con ingiurie e percosse, la madre proprio nella sua casa.

Una volta messa in sicurezza la vittima, i carabinieri, ancora impauriti, hanno bloccato il 50enne che è stato condotto in caserma per gli accertamenti. I militari hanno ricostruito reiterate violenze e vessazioni nei confronti della donna che persistevano da tempo. Sotto la guida del sostituto procuratore di turno della procura di Patti e con l’ausilio della task force per il contrasto alle violenze di genere costituita al comando provinciale dei carabinieri di Messina. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto in attesa di comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida.