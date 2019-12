Caltagirone (Ct): pensionato trova portafogli con 800 euro e lo consegna

Una notizia che non dovrebbe fare notizia. Un pensionato a Caltagirone, nel catanese, ha trovato un portafogli con 800 euro in contanti e lo ha consegnato ai carabinieri.

L’uomo, senza esitazione, appena ha trovato lungo viale Mario Milazzo il portafogli è andato in caserma per consegnarlo ai carabinieri. L’episodio ha avuto come protagonista T.M., 64 anni. I militari dell’Arma, tramite i documenti d’identità custoditi nel portamonete, hanno rintracciato il legittimo proprietario anche lui pensionato coetaneo, per riconsegnargli quanto smarrito.