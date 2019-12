Grammichele (Ct): i carabinieri salvano una poiana

Un esemplare di poiana è stato salvato dai carabinieri a Grammichele, nel catanese, grazie alla segnalazione di un cittadino. L’animale versava in condizioni critiche con un’ala rotta.

Grazie alla collaborazione tra i carabinieri e la polizia municipale di Grammichele e i veterinari del’Asp di Catania, la poiana è stata salvata dalle condizioni proibitive del clima e da altre insidie.

Un primo ricovero è stato assicurato da un carabiniere della stazione di Grammichele e successivamente i militari del nucleo Cites hanno proceduto a fornire un ricovero con la collaborazione della ripartizione faunistico-venatoria di Catania in modo da poter provvedere alle cure del caso finalizzate a rimettere in libertà il rapace che verrà sottoposto ad esami radiografici per accertare l’entità del danno anatomico.

L’esemplare appartiene a un elenco di specie tutelate non soltanto dalla legge sulla caccia ma anche dall’ordinamento internazionale, come la Convenzione di Berna e la Convenzione di Washington che tutela le specie a rischio di estinzione. Sono svariati i servizi operativi di antibracconaggio predisposti dal Centro Anticrimine Natura dei Carabinieri di Catania finalizzati alla sorveglianza del territorio onde scoraggiare fenomeni di antibracconaggio o esercizio di caccia con modalità non consentite. A tal fine vengono poste sotto controllo in particolare i territori limitrofi alle aree protette che spesso sono preda di fenomeni venatori non consentiti, data la presenza di aree vocate alla tutela naturalistica e che sono rifugio di numerose specie faunistiche.