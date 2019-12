Naso (Me): in scena Patrizia Ferraro con “Da qui si vede tutto”

“Da qui si vede tutto”, lo spettacolo di e con Patrizia Ferraro sarà di scena al teatro Alfieri di Naso domenica 29 dicembre. Al suo debutto, al teatro del borgo di Milano, fu necessario fare molte repliche non previste perché il passaparola del pubblico aveva decretato il successo di questo spettacolo teatrale.

Adesso lo spettacolo di e con Patrizia Ferraro sbarca in Sicilia, precisamente a Naso in occasione della rassegna “Il teatro siamo noi – #diversamentegiovani” coordinata da Oriana Civile nel teatro del messinese. Appuntamento per domenica 29 dicembre alle 18.30 con la storia tragicomica di una presunta generazione X.

Sul palco una “presunta generazione X”, la generazione di quelli che non fanno notizia, ma fanno la vita di una intera comunità: artisti, insegnanti, poeti, giovani, tutti coloro che “non producono niente se non teste pensanti” e che oggi hanno deciso di parlare.

Con Patrizia Ferraro si ride, ci si emoziona, si ragiona e si ricorda insieme con Pirandello che “il comico è l’avvertimento del contrario”. Già avviate le prevendite (biglietto intero 20 euro, 15 euro il ridotto per under 25 e over 65 anni).