Catania: firma in caserma e poi torna a spacciare, arrestato

Prima ha firmato in caserma e poi è tornato in strada a spacciare droga. Per questo il 33enne catanese Alessandro Musumeci è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri. Dovrà rispondere di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’uomo si è presentato regolarmente in caserma per apporre la firma sul registro delle persone sottoposte all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per poi salutare i militari e tornare ad occuparsi della sua attività “preferita”.

I carabinieri lo hanno pedinato con molta discrezione fin sotto casa dove gli sono bastati pochi minuti per organizzarsi ed iniziare a vendere la droga. Bloccato e perquisito sul posto, il giovane è stato trovato in possesso di 50 grammi di marijuana, ovviamente suddivisa in dosi, 300 euro in contanti ed una ricetrasmittente. Tutto quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro mentre l’arrestato è stato associato al carcere di Catania piazza Lanza.