Dalla redazione di Ecodisicilia e dal direttore Maria Chiara Ferraù, auguri di buone feste ai nostri lettori.

Credenti e non credenti, cristiani e non cristiani, che il Natale vi porti gioia, serenità pace e consapevolezza che la vita è un dono meraviglioso da godere in ogni istante e fino in fondo.

Auguri!