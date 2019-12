Messina: Travis Black torna a indossare la canotta della Zs group

Nuovo colpo in entrata messo a segno dalla ZS Group Messina. Dopo la risoluzione del contratto con Jordan Daniels, il club peloritano è tornato sul mercato per completare il roster a disposizione di Pippo Sidoti e Francesco Paladina. La Basket School Messina comunica di aver riportato in giallorosso la guardia/ala Travis Black.

Irlandese di Dublino, 29 anni il prossimo 16 gennaio, Black in questa stagione ha giocato con la Juve Trani, C Silver pugliese. Giunto in Puglia a fine ottobre, con i bianconeri ha disputato sette gare realizzando 72 punti (10.3 di media).

Nella scorsa stagione Travis è stato uno dei protagonisti dell’ottimo campionato disputato dagli scolari, risultando il miglior realizzatore con 451 punti messi a segno: 427 in stagione regolare e 34 nei playoff) con una media di 16.1 ad allacciata di scarpe.

Il ritorno di Black in riva allo Stretto era la soluzione più auspicabile per lo staff tecnico. Pippo Sidoti ne ha avallato l’ingaggio poiché il nazionale irlandese conosce sia il sistema di gioco adottato dal coach pattese e l’ambiente della Basket School che nel corso della scorsa stagione ne ha apprezzato le doti tecniche e umane.