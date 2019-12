Termini Imerese (Pa): visita della Regione agli impianti Ecorek

Siamo fieri dei risultati raggiunti dalla nostra società Ecorek, che proprio per questo ieri ha ricevuto la visita del dirigente del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti della Regione Siciliana, ing. Salvatore Cocina”. Lo dice il responsabile del Gruppo Lvs, Gaetano Rubino.

“Ecorek – aggiunge – si distingue in Sicilia per la capacità di lavorare la raccolta differenziata, in aumento in Sicilia, e per la selezione dei materiali in plastica effettuata per il Consorzio Corepla”.

“L’occasione – conclude Rubino – è stata utile per presentare all’ing. Cocina le attività e i progetti dell’intero Gruppo Lvs, il cui obiettivo è quello di offrire servizi innovativi e di alta qualità e di sostenere la crescita della Sicilia nel recupero dei rifiuti”.