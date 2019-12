Messina: gli auguri dei carabinieri con il concerto della fanfara

Questo pomeriggio i carabinieri hanno augurato buone feste con un concerto della fanfara del XXII reggimento alla storica galleria Vittorio Emanuele a Messina.

L’iniziativa, promossa dal comune e condivisa dal comando interregionale carabinieri Culqualber e dal comando provinciale di Messina, ha rappresentato l’occasione per mostrare la vicinanza dell’arma dei carabinieri ai cittadini messinesi e evidenziare la presenza dello Stato, affermando il concetto di legalità che è presupposto imprescindibile per il buon vivere di ogni comunità. Al contempo è stato anche un modo per trasmettere, con la musica, i migliori auspici per le prossime festività natalizie.

I musicisti della fanfara dell’arma, già protagonisti l’8 giugno scorso del concerto “Note musicali sotto le stelle” al teatro Greco di Taormina, per più di un’ora si sono esibiti in un variegato repertorio di musica classica, arie di opera, brani popolari e canti natalizi, diretti al maestro maresciallo maggiore Paolo Sena e hanno concluso il concerto con l’esecuzione della Fedelissima, la marcia d’ordinanza dell’arma dei carabinieri e l’Inno d’Italia.

Ottima è stata la risposta dei messinesi e dei turisti presenti nel capoluogo peloritano che hanno apprezzato l’iniziativa affollando la Galleria per assistere al concerto. Inoltre i più piccoli sono stati affascinati non soltanto dall’esibizione musicale ma anche dalle Grandi Uniformi Storiche indossate dagli orchestrali.