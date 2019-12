Comiso (Rg) è il terzo comune della provincia per cani sterilizzati

Comiso è il terzo comune della provincia di Ragusa, dopo Ragusa e Modica, per numero di sterilizzazioni canine. I dati sono stati forniti dall’Asp per il 2018. Ad annunciarlo è l’assessore alle politiche sul randagismo, Dante Di Trapani.

“Siamo il terzo comune in provincia – spiega l’assessore – per sterilizzazione dei cani, dietro ai comuni di Ragusa e Modica che registrano sia per grandezza, sia per numero di abitanti, numeri doppi rispetto a Comiso. Ciò significa che, relativamente a questi numeri, noi lavoriamo meglio per arginare il fenomeno del randagismo. Tutto questo comunque – continua Di Trapani – è stato possibile grazie alla sinergia che si è innescata tra gli uffici, le associazioni di volontariato e volontari anche indipendenti da associazioni che hanno trovato un metodo di monitoraggio e di lavoro comune possibile grazie all’aiuto dell’ASP che, in questo senso, è molto attiva e che vogliamo ringraziare sottolineandone l’impegno.

Ribadisco – aggiunge Dante Di Trapani – che oggi la sterilizzazione è l’unico metodo efficace per contrastare il fenomeno del randagismo. Possiamo comunque migliorare investendo più risorse nella lotta al randagismo, aumentando e rendendo ancora più fluida la collaborazione tra uffici, associazioni e volontari e spronando la cittadinanza, formarla con l’informazione fondamentale che la sterilizzazione è l’unico grande rimedio di cui i comuni dispongono e al quale non possono sottrarsi. Siamo sulla giusta strada. Che sarà lunga e difficile. Ma che, passo dopo passo, percorreremo tutta”.