Gela (Cl): maxi sequestro di luci per decorazioni natalizie non sicure

Nei giorni scorsi agenti della guardia di finanza di Gela hanno sequestrato un ingente quantitativo di merce pericolosa e non sicura che stava per essere immessa sul mercato. Sotto sequestro più di un milione e mezzo di articoli trovati in due esercizi commerciali gestiti da cinesi risultati essere anche distributori, per tutta la Sicilia, di giocattoli, articoli di abbigliamento e prodotti elettronici.

I due operatori economici, uno dei quali già gravato da precedenti specifici per analoghi fatti, non sono stati in grado di esibire alcuna documentazione amministrativa che giustificasse la legittima provenienza della merce presente nei locali di vendita e sono stati segnalati alla camera di commercio per l’irrogazione delle sanzioni amministrative.

Tra i prodotti elettronici sequestrati figurano principalmente luci per decorare gli alberi di Natale, in particolare faretti led e luminarie dai diversi colori e raffiguranti immagini natalizie di diverso tipo.

Questi prodotti, sebbene avessero una marcature CE erano sprovvisti delle informazioni perentorie previste dal codice del consumo. Gli articoli sequestrati, infatti, erano mancanti delle indicazioni obbligatorie concernenti i materiali utilizzati per la fabbricazione, nonché delle avvertenze in grado di informare i consumatori circa le corrette modalità di utilizzo o su eventuali rischi connessi ad un uso improprio. Sequestrate anche alcune stufe alogene e numerosi giocattoli sempre privi dei requisiti di sicurezza.