Enna: sequestro di scarpe dannose per la salute

Agenti della guardia di finanza di Enna hanno sequestrato diversi articoli ritenuti dannosi per la salute. I controlli delle fiamme gialle sono state effettuate in rivenditori di articoli vari da regalo, casalinghi, giocattoli, cosmetici, abbigliamento e calzature.

Il controllo dei finanzieri è stato esteso ad un più ampio accertamenti sui componenti utilizzati nella realizzazione degli oggetti posti in vendita, verificando la presenza di composti e vernici considerati nocivi per la salute dalla legislazione nazionale e comunitaria.

È stato consultato per questo il sistema Rapex attraverso cui gli stati membri dell’unione europea si allertano vicendevolmente circa i prodotti e i servizi che rappresentano un rischio grave per la sicurezza dei consumatori.

In particolare, sono state sequestrate numerose calzature ritenute dagli operanti potenzialmente tossiche e inviate al laboratorio per la sottoposizione ad analisi tossicologiche.

Le calzature sequestrate, provenienti dalla Cina, contenevano una concentrazione superiore al consentito di Bis-2 etilesilftalato (Dehp). Materiale risultato tossico e pericoloso per la salute umana. Il DEHP è un composto chimico utilizzato come additivo nella produzione di materie plastiche, ma il suo impiego è stato bandito dalla commissione europea nei giocattoli e in alcuni prodotti in pvc in quanto risultato dannoso per l’apparato riproduttivo umano.

Il venditore è stato denunciato alla procura di Enna per violazione dell’articolo 112 del codice del consumo che prevede anche il pagamento di un’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.