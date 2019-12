Gravina (Ct): il duo Virzì e Reale in concerto

Il duo Andrea Virzì e Federica Reale, flauto traverso e pianoforte, si esibirà all’auditorium Angelo Musco di Gravina di Catania, nel catanese, il 15 dicembre alle 18.30.

Terzo appuntamento con il duo Andrea Virzì e Federica Reale per i pomeriggi musicali a Gravina curati artisticamente dalla pianista Tania Cardillo ed organizzati dal centro culturale e teatrale Magma diretto da Salvo Nicotra e patrocinati dall’amministrazione comunale. Collaborano all’iniziativa le associazioni Darshan e Terre forti.

Saranno eseguite musiche di Donizetti, Morlacchi, Prokofiev, Borne e Dutilleux.

Andrea Maria Virzì (flautista), nato a Catania nel luglio del 1991, a quattordici anni ha intrapreso lo studio del flauto traverso partecipando, appena qualche mese dopo, alle selezioni dell’Istituto Musicale di Alta Formazione Artistica “Vincenzo Bellini” di Catania classificandosi al primo posto tra tutti i candidati. Si è diplomato sotto la guida di Aura Cosentino con il massimo dei voti e la lode e successivamente si è perfezionato sotto la guida del Maestro Andrea Oliva a Roma.

Nel 2012 ha ottenuto il primo posto agli esami di ammissione del conservatorio di Musica di Lugano in Svizzera, dove si è perfezionato in flauto con il maestro Mario Ancillotti e nell’ottavino con il maestro Nicola Mazzanti, laureandosi con il giudizio di “Very Good” in “Master of Arts – Flute”.

Già vincitore di oltre cinquanta primi premi assoluti in concorsi nazionali ed internazionali. Studia anche composizione e si è classificato ottimamente in diversi concorsi. Suona in duo con i pianisti Alessandro Mazzamuto, Alberto Ferro, Graziella Concas, Luca Ballerini, Federica Reale, Maurizio Innocenti, Manuela Cigno, Leonardo Bartelloni. È autore di vari libri sulla metodologia per l’insegnamento del flauto e recentemente ha inciso diversi cd. Primo flauto in prestigiose orchestre in Italia e all’estero e ultimamente si è perfezionato con i Maestri Michele Marasco, Janos Balint e Sir James Galway. È docente titolare di flauto traverso presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Federica Reale, giovanissima pianista catanese, ha intrapreso lo studio del pianoforte all’età di otto anni sotto la guida della maestra Graziella Concas. Ha conseguito, all’istituto superiore di studi musicali “Vincenzo Bellini” di Catania la laurea di triennio accademico di primo livello con il massimo dei voti e la lode ed è attualmente iscritta al biennio accademico di secondo livello presso il medesimo istituto.

Ha partecipato a vari corsi di perfezionamento pianistico tenuti dai maestri Leonid Margarius, Sunghoon Simon Hwang, Alexey Lebedev, Joaquin Achucarro, Dennis Lee, Chee-Hung Tho, Giuseppe Andaloro, Ivo Kaltchev e Boris Berezovsky.

Qualificata ai primi posti in importanti concorsi nazionali ed internazionali.

Ha ricevuto il premio speciale come pianista italiana miglior classificata ed un concerto premio offerti dal Lions Club “Bari Triggiano Marina”. È stata anche finalista al “Livorno Piano Competition” 2018 e all’8° Concorso Pianistico Internazionale “Luciano Luciani” di Cosenza. Dal 2014 ha tenuto numerosi concerti solistici e cameristici in diverse location ed ha anche aperto il concerto della celebre pianista Anna Kravtchenko, esibendosi per l’Associazione Naxos in Musica.

I “Pomeriggi musicali a Gravina” rientrano nella stagione concertistica “Fuorischema” 2019-2020 del Centro Magma. L’abbonamento per l’intera stagione è di Euro 50 (ridotto euro 40 per i residenti del comune di Gravina), il biglietto per la singola manifestazione è di euro 7 (ridotto, euro 5). Per informazioni e prenotazioni: 095.444312 – 3471896054 – 3333337848 – mail@centromagma.it.