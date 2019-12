Catania: crack e cocaina, spacciatore in manette

Il pluripregiudicato catanese Emanuele Vincenzo Di Martino, 38 anni, è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato di Catania per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Nell’ambito delle attività finalizzate al contrasto dello spaccio di droga nel rione San Cristoforo, personale della squadra mobile, in transito in via Piombai, ha notato Di Martino mentre confabulava con altri due soggetti di fronte ad un portone aperto.

Di Martino, alla vista della polizia, nel tentativo di sottrarsi al controllo, si allontanava repentinamente, rifugiandosi all’interno di una casa. Inseguito dagli operatori è stato sorpreso mentre si disfaceva di droga utilizzando lo scarico dei servizi igienici.

Nonostante gli agenti dei Falchi tentassero di farlo desistere l’uomo, opponendo una strenua resistenza, era riuscito a disfarsi della droga infilando l’intero braccio all’interno del water colpendo con l’altro uno degli operatori cui riusciva anche a mordere due dita della mano, procurandogli delle lesioni.

La perquisizione eseguita all’interno dell’abitazione ha permesso di rinvenire e sequestrare sul tavolo della cucina un involucro termosaldato contenente 3,3 grammi di cocaina e una bilancina di precisione intrisa di polvere bianca.

Sul pavimento del bagno gli agenti hanno trovato ulteriore droga del tipo crack per un peso di 3,7 grammi. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa del giudizio per direttissima.