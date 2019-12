Polizzi Generosa (Pa) verso le amministrative

C’è voglia di riscatto e voglia di cambiare a Polizzi Generosa. Una nuova ondata di entusiasmo accompagna da circa un mese, il gruppo civico “Polizzi 2020. Verso le elezioni amministrative” , un raggruppamento di persone tra vecchie e nuove conoscenze che, in vista del mese di maggio, proietta i nuovi aderenti ad una cambiamento radicale alternativo all’attuale situazione del paese.

E’ stata inaugurata la nuova sede e la cittadinanza ha risposto favorevolmente all’invito che è stato concordato per la giornata di domenica 8 dicembre e a cui in tanti, hanno preso atto della voglia di cambiamento che tutti vogliono, dando una sterzata radicale alla sofferenza che si respira tra mugugni e problematiche in genere. Hanno parlato gran parte dei componenti del gruppo, rispecchiando in linea di massima ciò che tutti vivono con difficili situazioni territoriali ed economiche.

Movimento civico che nasce soltanto con lo spirito di costruire una valida alternativa sul territorio, nell’intento di edificare una comunità valida e solida che ha perso identità negli anni, ritrovandosi come fanalino di coda a livello territoriale.

Il ricordo della Polizzi d’altri tempi rispecchia tutt’ora nelle menti dei polizzani,quando il paese navigava in acque più limpide e onerose, e il fatto di aver perso terreno durante tanti anni, ha portato ad una sfiducia totale nella comunità, andando a peggiorare sempre di più le sorti di tanti che hanno dovuto intraprendere altre vie, sia in ambito sociale,privato e lavorativo. L’obiettivo è vincere, e prendere in mano il paese e portarlo ad un cambiamento, sfruttando tutto ciò che il territorio offre tra cultura,arte,e tanto altro ancora. Niente promesse e niente proclami per i presenti ma, da ora in poi sarà messa in chiaro soltanto la parola “noi”, come intento di collaborare e agire nel bene di tutti, senza compiti prefissati anticipatamente ma, costruire insieme alle esigenze di tutti. Si prefissano molto probabilmente “le primarie” dando voce e possibilità di voto agli stessi cittadini che proclameranno il candidato sindaco.

Si attendono conferme dunque, e nuovi incontri con mesi caldi e impegnativi per programmare le aspettative a cui per forza maggiore il paese si prefigge, cambiando rotta e obiettivi, e se l’entusiasmo rimane tale certamente, ciò non è lontano.

Antonio David