Caltagirone (Ct): si inaugura il piano nobile di palazzo Ciancio

L’artigianato, l’arte, la lavorazione della ceramica, il design per far rinascere uno dei palazzi storici di Caltagirone. Il piano nobile di Palazzo Ciancio in piazza Municipio nel centro del catanese, proprio accanto alla scalinata di Santa Maria del Monte, sarà riaperto e restituito alla città sabato 7 dicembre alle 19.30 e vedrà come madrina d’eccezione , l’attrice italiana Nicole Grimaudo.

L’immobile storico, in uno degli scorci più belli di Caltagirone, il cui centro storico è patrimonio mondiale dell’Unesco, diventerà una casa della bellezza ospitando esposizioni e momenti culturali aperti a tutta la città; un punto di riferimento, in particolare, per un’arte che è parte integrante di Caltagirone: la lavorazione della ceramica. Tra le sale del Piano Nobile di Palazzo Ciancio saranno esposte vere e proprie opere d’arte, realizzate in ceramica, interamente a mano, da vasai che custodiscono una tradizione millenaria; oggetti di grande valore nei quali si uniscono la storia e il gusto moderno, tradizione e innovazione, la raffinatezza e l’eleganza, i colori e l’anima stessa della Sicilia.

La serata di sabato 7 dicembre, nel nuovo spazio accanto alla Scalinata di Santa Maria del Monte, sarà anche l’occasione per presentare in anteprima, tre nuove collezioni di opere d’arte e design in ceramica e ribadire il legame tra la tradizione della lavorazione della maiolica e la terra dalla quale questa tradizione parte, per essere ammirata ed apprezzata in tutto il mondo.

Il Piano Nobile del palazzo in piazza Municipio, a partire da domenica 8 dicembre alle ore 10.30 sarà poi aperto al pubblico che potrà così visitare le sale dell’immobile storico e ammirare da vicino le Ceramiche di Caltagirone, un’icona non solo della città ma della Sicilia intera, a livello internazionale.